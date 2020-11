Crece el rechazo social a Manuel Merino como presidente de Perú

Como han mostrado las protestas ciudadanas que comenzaron en todo el país desde la noche del lunes pasado, gran parte de los peruanos rechaza que el presidente del Congreso, Manuel Merino, haya asumido la jefatura del Estado y exige que Martín Vizcarra sea repuesto en el cargo y termine su mandato.

Eso lo pudo constatar Efe entre los ciudadanos de Lima, que ratificaron las críticas a la clase política en general, así como el temor a que la inestabilidad que afronta su país profundice la crisis económica, que se ha desatado tras el duro impacto de la pandemia de la covid-19.

Aunque los limeños cuestionan la decisión del Congreso, también hay algunos que dirigen sus dardos contra Vizcarra, pero en general todos opinan que se debe solucionar pronto el conflicto de poderes que afronta Perú.

Futuro incierto

"Con esto se va a ir patas para abajo el Perú, así que esperemos que reaccionen y regresen a Vizcarra, que para mi ha trabajado muy bien en su gobierno", afirmó a Efe Irma María, una ciudadana que opinó "que está mal" la decisión que tomó el Congreso de destituir a Vizcarra por "incapacidad moral".

Para esta ciudadana, el ahora exgobernante asumió "cosas que otro" no hubiera hecho, como la lucha contra la pandemia de la covid-19, que reporta más de 950.000 contagiados y casi 35.000 fallecidos desde que llegó al país, a inicios de marzo pasado.

"Mucha gente no ha muerto por él, a estas alturas dejarnos sin presidente y meter a alguien que no está capacitado, no estoy de acuerdo", remarcó en alusión a Merino.

Reponer a Vizcarra

Aunque Merino ya juró este martes como nuevo presidente de Perú, otros ciudadanos también compartieron la exigencia de que el Congreso dé marcha atrás y reponga a Vizcarra, quien debía cumplir su mandato hasta el próximo 28 de julio.

Esa fue la posición de Clitford Galle Zumaeta, un trabajador privado que dijo a Efe que no está de acuerdo "con el cambio que se hizo" y que el Congreso debería "dejar terminar al señor Vizcarra su período" de Gobierno.

"Falta poco y ya en este tiempo que queda, los otros países no van a poder hacer negocios con Perú, que está inestable; la gente está sin trabajo, todo se va a ir para abajo", enfatizó.

Corrupción en el Gobierno

Otra ciudadana, que se identificó como Sara Meza, consideró que en la política de su país "todo está hecho una desgracia" y dijo que "dentro del Congreso también hay corrupción", pero que "el presidente", en alusión a Vizcarra, "también tiene sus cositas".

"La verdad no sabemos en quién confiar, soy una persona común y corriente que no tengo nada que ver con la política, pero en mi poco entender, esto es decepcionante", sostuvo. Aunque Meza remarcó que la lucha contra la pandemia no es un argumento "para permitir la corrupción", añadió que "con esta salida del presidente las cosas se ponen movidas, se van a poner peor".

Doble moral

A pesar de las voces de rechazo al Congreso, la posición de otros ciudadanos fue expresada por un hombre de 26 años que solo se identificó como Joseph y aseguró a Efe, que en su país "la gente es de doble moral", porque muchos pedían la salida de Vizcarra del cargo y ahora que eso ha sucedido "hacen disturbios y se indignan".

"Estábamos hartos y tiene muchas denuncias, muchos antecedentes sobre las cosas que estaba haciendo y ahora es obvio, nos quieren tapar los ojos, pero no pueden, poco a poco todos se están dando cuenta", anotó en referencia a las denuncias preliminares que se han presentado contra Vizcarra por presuntos actos de corrupción.

Este hombre comentó que al inicio del gobierno de Vizcarra, que reemplazó en marzo de 2018 a Pedro Pablo Kuczynski, "todo era bonito, se sentía un presidente honesto", pero luego mantuvo el mismo discurso "de siempre" y lo cansó.

Por ese motivo, consideró que a pesar de la inestabilidad que afronta su país, todo "va a mejorar, porque en realidad todo se estaba yendo al carajo por culpa de los mismos que nos mandan, que nos hacen quedar mal".

Venganza política

Una visión diametralmente opuesta fue ofrecida por la vendedora Nisaicomo Lezama, quien atribuyó la destitución de Vizcarra a una "venganza" del Congreso, porque este disolvió el anterior Legislativo, en septiembre del año pasado.

"Por eso que regrese el presidente (Vizcarra), porque es la voz del pueblo y tienen que hacernos caso a nosotros", enfatizó dirigiéndose a los actuales parlamentarios. Lezama dijo que, si ese pedido no es atendido, en su país puede haber un "desgobierno" y hasta "un golpe de Estado" que "nadie quiere", sino "un Perú limpio, sin corrupción y sin intimidar a la gente".

Una opinión similar fue dada por José Fernández, un adulto mayor que comentó al paso a Efe que la salida de Vizcarra "está mal, porque él debió terminar con su mandato" y Merino es un "señor que no sabe nada".

Estas opiniones se dieron mientras Merino nombrada como primer ministro al veterano político conservador Ántero Flores-Aráoz, aunque seguía sin confirmar un gabinete de ministros que le permita cumplir con su ofrecimiento de contar con los mejores cuadros para afrontar la grave crisis política, económica y sanitaria que afronta su país.