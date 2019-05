La crisis con Irán crea divisiones en el seno del Gobierno de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump no quiere una guerra con Irán, la misma guerra que están impulsando algunos de sus lugartenientes, con John Bolton y Mike Pompeo a la cabeza. Eso es al menos lo que han publicado varios diarios estadounidenses citando fuentes anónimas de la Administración.

Las diferencias entre ambos bandos habrían quedado patentes el miércoles durante una reunión celebrada en la Situation Room, la sala de conferencias de la Casa Blanca en la que se discuten las crisis de seguridad. Según The New York Times, el presidente estadounidense le dijo a su secretario de Defensa interino que no quiere una confrontación militar con Teherán, un escenario que podría desatar un conflicto devastador en varios países de Oriente Próximo y enfangar nuevamente a Estados Unidos en una región de la que Trump trata de alejarse.

Durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca, el republicano fue extraordinariamente crítico con «las guerras de los neocon» de la pasada década. Y aunque sus principios son tan consistentes como la plastilina, en los últimos meses ha dado órdenes para retirar a sus tropas de Siria y para dejar una fuerza residual en Afganistán.

Aparentemente Trump está frustrado con la presión de que sus halcones están ejerciendo para forzar un cambio de régimen en Irán, un escenario prácticamente imposible a menos que saquen a los ayatolás a cañonazos. «Están yendo demasiado lejos y Trump está enfadado», dijo una fuente de la Administración al diario estadounidense The Washington Post, refiriéndose a Bolton y a Pompeo, los dos principales miembros neocon de su Gabinete. El presidente Trump ha negado que existan discrepancias en su Gobierno, pero también ha expresado su confianza en sentarse a negociar eventualmente con el presidente iraní Hasán Rohani. Nada de eso ha impedido hasta el momento que EEUU lleve varias semanas acumulando fuerzas militares en el Golfo Pérsico, unas maniobras que ha justificado por el supuesto incremento de la amenaza del régimen iraní.

PARAMILITARES IRANÍS / Esas amenazas no se han hecho públicas, pero según la prensa estadounidense se derivan de varias fotografías que muestran a paramilitares iranís cargando misiles en pequeños barcos apostados en las aguas del Golfo.

Washington sospecha que Irán podría estar preparando ataques contra sus buques en la región. Otras filtraciones a la prensa hablan a su vez de indicios recabados por la inteligencia de supuestas maniobras de las milicias proiranís en el mundo árabe para atacar a los militares estadounidenses.