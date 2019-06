Críticas y tensión en el arranque de la visita de Trump al Reino Unido

El Air Force One en el que viajan Donald Trump y su esposa, Melania, llega este lunes a las diez de la mañana, hora local, al aeropuerto londinense de Stansted. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, es el encargado de recibir al presidente de Estados Unidos en una polémica visita oficial de tres días al Reino Unido.

La víspera de su llegada, Trump ha dado su respaldo Boris Johnson como candidato para suceder a Theresa May en la elección de nuevo líder del Partido Conservador, a pesar de su reciente citación para declarar ante un juez por las mentiras del 'brexit'. También ha abogado por la inclusión de Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, en las futuras negociaciones para salir de Europa.

Se estima que la seguridad durante la visita costará en torno a los 20 millones de euros, durante unas jornadas en las que hay previstas protestas en varias ciudades del país. La más importante en Londres tendrá lugar mañana martes. El alcalde de la capital, Sadiq Khan, ha lamentado la presencia de Trump y el despliegue de honores para un personaje que es, ha dicho, "uno de los más grandes ejemplos de la amenaza global de la extrema derecha".

El dirigente estadounidense ha replicado este mismo lunes al alcalde de Londres, al que ha calificado de "perdedor" y le ha afeado haber sido "totalmente desagradable" con él, antes de recomendarle "centrarse en el crimen en Londres".

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!