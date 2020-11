¿Cuándo son las elecciones de EEUU 2020? Fecha y calendario electoral

La elección presidencial en Estados Unidos se celebra siempre "el primer martes después del primer lunes de noviembre" -una fecha elegida en el año 1845 por el Congreso- lo que este 2020 sitúa el día de las elecciones en el martes 3 de noviembre. (Sigue las últimas noticias de las elecciones en Estados Unidos en directo).

La elección de la fecha pues responde a la lógica de la epoca: en noviembre ya habían finalizado las cosechas, las carretera no estaban heladas y facilitaban el transporte. El hecho de que fueran en martes facilitaba que los electores no tuvieran que viajar en fin de semana. Las campañas para promover el cambio del día de la votación no han tenido éxito hasta ahora.

En la eleccion presidencial del 3 de noviembre, votan las personas mayores de 18 años que se han registrado previamente. Los ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino a compromisarios o electores dentro de cada estado que emitirán votos electorales en su nombre. Son 538 compromisarios en total repartidos por los estados en función de su población-cuyos nombres no aparecen en las papeletas- que forman el colegio electoral que elegirá al presidente. Un candidato necesita 270 de los 538 votos para ser elegido presidente.

REUNIONES EN ESTADOS

El colegio electoral no se reúne como cuerpo. El 14 de diciembre, los compromisarios se reunirán en los estados y votarán por el presidente y el vicepresidente. La ley electoral establece que los electores "se reúnen y emiten su voto el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre".

El 6 de enero de 2012, el nuevo Congreso recibe los votos electorales de los estados , los recuenta, certifica y anuncia solemnemente el nombre del presidente electo. El 20 de enero se celebra la ceremonia de investidura en la Casa Blanca. Esa fecha es inamovible desde 1933.