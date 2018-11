La cumbre para refrendar el pacto del 'brexit' será el 25 de noviembre

La fecha ya es oficial. La cumbre para ratificar el pacto de divorcio del 'brexit' tendrá lugar el domingo 25 de noviembre a las 9.30 de la mañana. Lo acaba de anunciar en Bruselas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras recibir de manos del negociador jefe europeo, Michel Barnier, una copia del texto avalado in extremis por el gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, este pasado miércoles.

"He tomado buena nota de la declaración de ayer de May. No comparto su entusiasmo por el 'brexit'. Desde el principio no hemos tenido dudas de que es una situación en la que todos perdemos. Y que las negociaciones son de control de daños", ha valorado el polaco acompañado de Barnier. Según el presidente del Consejo Europeo, el negociador europeo y su equipo –a quien ha agradecido el trabajo realizado en 17 meses de negociación- han conseguido cumplir dos objetivos importantes. Para empezar, "limitar el daño del 'brexit'", y, en segundo, garantizar los "intereses vitales y principios de los 27 y de la UE en conjunto".

Franqueada esta crucial etapa el siguiente paso será lanzar el procedimiento para que los 27 jefes de estado y de gobierno refrenden el pacto en una cumbre. Y lo primero será un examen detallado por parte de las 27 capitales y los embajadores permanentes que lo analizarán por primera vez en su reunión de este viernes en Bruselas. "Espero que no haya muchos comentarios", ha indicado Tusk.

RELACIÓN FUTURA UE-REINO UNIDO



Los representantes europeos también tendrán ocasión de debatir sobre el mandato a la Comisión Europea para finalizar la declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido y que Bruselas deberá presentar a más tardar el próximo martes. "En las siguientes 48 horas los Estados miembros tendrán tiempo de evaluar lo que significa y los sherpas –representantes de los gobiernos- deberán concluir el trabajo para el jueves", ha explicado el polaco sobre la precisa coreografía de los próximos días. Esto significa que, "si no ocurre nada extraordinario tendremos un Consejo Europeo para formalizarlo".

La cita, el próximo domingo 25 a las 9.30 de la mañana. “Por mucho que me entristezca su marcha, voy a hacer todo lo posible para que la despedida sea lo menos dolorosa posible, tanto para ustedes como nosotros”, ha indicado el presidente de la UE. Hasta que se produzca efectivamente la salida, el 29 de marzo de 2019, queda un largo camino tanto en Bruselas como en Londres. “Por mi parte –ha explicado Barnier- en los próximos días trabajaremos en el texto de la declaración política con los Estados miembros y el Parlamento Europeo”. Será un trabajo “intenso”, ha añadido el francés, y “no hay tiempo que perder”.

Bruselas se ha comprometido a mantener una estrecha cooperación con Londres. Esa futura relación comenzará a negociarse un día después de la salida, el 30 de marzo, pero ambas partes han acordado ya una primera declaración conjunta de ocho páginas en la que esbozan cómo podría ser esa relación. No tiene valor jurídico pero sí político de cara al acuerdo de libre comercio que negociarán en los próximos meses.