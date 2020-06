El debate sobre la injusticia racial y la reforma policial llega al Congreso de EEUU

El grito que tras la muerte de George Floyd a manos de la policía lanzan las calles de Estados Unidos clamando por justicia y cambios en un sistema con problemas estructurales de racismo ha llegado este miércoles a Capitol Hill. El primer debate en el polarizado Congreso de la propuesta demócrata para hacer reformas policiales que incrementarían sus controles y rendición de cuentas, no obstante, ha evidenciado la intensa división partidista que amenaza con estancar cualquier acción federal significativa.

Ante el Comité Judicial de la Cámara Baja ha testificado el hermano de Floyd, Philonise. "No pude cuidar a mi hermano pero quizá hablando con ustedes hoy puedo asegurar que su muerte no sea en vano, que es más que otro rostro en una camiseta, otro nombre en una lista que no deja de crecer", ha dicho en un sentido alegato. "Sean los líderes que necesita este país, este mundo. Hagan lo correcto (...) Realicen los cambios necesarios que hagan de las fuerzas del orden la solución y no el problema".

El marco republicano

Ese mensaje de reforma era en el que insistían los otros ocho testigos de los demócratas, que esperan sacar adelante su propuesta en la cámara que controlan a final de mes. Los tres convocados por los republicanos, y los propios comentarios y preguntas de los congresistas conservadores, en cualquier caso, demostraban su interés en enmarcar la conversación en otros términos: poniendo en foco en incidentes violentos que han salpicado protestas mayoritariamente pacíficas, reduciendo la acción de los policías que mataron a Floyd como la de "manzanas podridas" y rechazando ideas (no incluidas en la proposición demócrata) que abogan por recortar fondos a departamentos de policía y redirigirlos a programas sociales, educativos, de vivienda o de sanidad.

Esa es la línea que sigue la Casa Blanca, que ha empezado a hablar con el único senador negro republicano, al frente de los esfuerzos para plantear su propia propuesta de ley. Y es la del presidente Donald Trump, que este jueves participa en Dallas en una mesa redonda con líderes religiosos, agentes del orden y pequeños empresarios. Según un portavoz, hablará de "disparidades económicas, de salud y justicia". La raza no la ha mencionado.