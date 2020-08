Decenas de heridos tras el rumor de un tiroteo en la costa Azul de Francia

Decenas de personas heridas leves fueron trasladadas al hospital después de que un rumor sobre un tiroteo desatara el pánico en el paseo marítimo de La Croisette, en la ciudad francesa de Cannes, anunciaron fuentes concordantes el martes.

Los servicios de emergencia contabilizaron 44 heridos hacia las 04.00 de la madrugada, algunos de los cuales fueron trasladados al hospital en ambulancia y otros se desplazaron por sus propios medios.

"Solo había heridos leves: traumatismos en miembros inferiores, rasguños, nada grave", añadió el portavoz de los bomberos.

Alrededor de 100 bomberos intervinieron por la noche en el paseo de La Croisette, donde se propagó un rumor sobre un tiroteo que provocó el pánico general en esta ciudad turística del sur de Francia, más conocida por acoger el Festival de Cine de Cannes.

⚠️ JUST NOW 🚨



🇨🇵 The city center of Cannes (France) was evacuated and special forces (BRI) deployed.



💥 Gun shots were heard by passer-by and the police is gearing a Nice-like terror attack.



~~~



🔍 Here is the video of the panic in La Croisette (Cannes) streets. pic.twitter.com/2GsUmyukfl