La demócrata Sarah McBride, primera mujer transgénero en llegar al Senado de EEUU

La activista transgénero Sarah McBride ha ganado este martes la carrera al Senado de EEUU en el estado de Delaware, según proyecciones de medios estadounidenses, por lo que se convierte en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta de un estado norteamericano.

Activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGTBQ), McBride, de 30 años, ha obtenido más del 90 por ciento de los votos, con 7.902, según ha reflejado 'The New York Times'.

"Lo hemos logrado. Hemos ganado las elecciones generales", ha celebrado McBride a través de su cuenta de Twitter, una victoria que espera "muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también".

We did it. We won the general election.



Thank you, thank you, thank you.