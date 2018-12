Desalojan un edificio de Facebook por falsa amenaza de bomba

Un edificio del campus de Facebook en California (EE.UU.) fue desalojado el martes por una amenaza de bomba, según informaron las autoridades locales.

El edificio desalojado está ubicado en el número 200 de la calle Jefferson Drive en Menlo Park, localidad al sur de San Francisco donde Facebook tiene su sede.

Nicole Acker, analista de administración del Departamento de Policía de Menlo Park, informó a a CNN que la unidad de bombas de San Mateo está respondiendo en la escena.

Tras una inspección del edificio con unidades antiexplosivos y perros, "no se encontraron paquetes o artefactos sospechosos", de acuerdo a un comunicado policial.

