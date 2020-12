Detectan una nueva mutación del coronavirus en el Reino Unido

Más de un millar de enfermos padecen una nueva variante del coronavirus que causa la covid-19 en el sureste de Inglaterra, según ha anunciado el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock en el Parlamento. El brote fue identificado hace unos días, según explicó y es especialmente virulento.

"Los análisis iniciales sugieren que esta variante está creciendo más rápido que las conocidas actualmente", aseguró Hancock, que asoció la mutación al espectacular aumento de casos en la zona. Sin embargo, el responsable sanitario quiso tranquilizar a la población. "Debo insistir en que no hay nada que sugiera que esta variante cause una enfermedad más grave y los últimos consejos médicos son que es altamente improbable que no responda a la vacuna", señaló.



El ministro anunció en esa misma comparecencia que Londres, así como los condados de Essex (este de Inglaterra) y Kent (sureste), pasan al nivel máximo de restricciones, por lo que a partir del miércoles deberán cerrar bares y restaurantes salvo para entregas a domicilio.