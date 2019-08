Le detectan al presidente de Uruguay un nódulo pulmonar con "proceso maligno"

A dos meses de unas elecciones cruciales, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reveló que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de un proceso maligno. En los próximos días se internará.

"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", dijo. Sus declaraciones provocaron un fuerte impacto en la comunidad política uruguaya.

Vázquez, oncólogo de profesión, aseguró que efectuará los tratamientos en su país. "Tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología de avanzada, e instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta que nos coloca como país, y lo podemos decir orgullosamente, dentro de las primeras naciones del mundo en asistencia médica".

Sealó que a pesar del diagnóstico se siente bien de salud. "No he tenido ningún síntoma, ni signo atribuible a esta situación. Esto ha sido un hallazgo imagenológico, producto de los estudios periódicos que me realizo y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades".

Tabaré, como lo llaman a secas en su coalición de izquierdas, Frente Amplio, y los principales referentes opositores, fue elegido presidente por primera vez en los comicios de 2004. Su segundo mandato concluye a principios de 2020. Vázquez, quien llevaba días sin aparecer públicamente, perdió a su esposa, María Auxiliadora Delgado, el 31 de julio.

LA REACCIÓN DE UN PAÍS

El candidato presidencial oficialista para las elecciones de octubre, Daniel Martínez, se pronunció de inmediato: "codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero Fuerza Tabaré!".

"El Dr. Tabaré Vázquez es un ejemplo de superación. Esta no será la excepción. Fuerza Presidente. Le deseamos lo mejor", dijo el colorado Ernesto Talvi. Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, sostuvo que frente al anuncio se "despoja de las diferencias políticas". Ante la situación, añadió, se impone el apoyo irrestricto.