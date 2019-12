Detenciones y cortes de internet y teléfono por las protestas en la India

El Gobierno de la India ha ordenado la suspensión del servicio de telefonía e internet en varias zonas de Nueva Deli, en medio de una escalada de protestas en contra de una polémica enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes irregulares pero excluye a los musulmanes. Por otra parte, la policía ha detenido a activistas e intelectuales, así como a un número indeterminado de ciudadanos, en las multitudinarias manifestaciones que se están produciendo en todo el país.

Los servicios de llamadas, mensajería e internet fueron interrumpidos en distintas áreas de la capital india, de 20 millones de habitantes, hasta nuevo aviso por instrucción de las autoridades, según confirmaron este jueves las compañías Airtel, Reliance Jio y Vodafone Idea que operan en la zona.

La mayoría de los lugares en los que los servicios han sido suspendidos han sido epicentro durante más de una semana de intensas protestas y enfrentamientos con las autoridades.

En algunas zonas de la capital como Mandi House o el histórico Fuerte Rojo había previstas esta jornada manifestaciones y despertaron con un fuerte dispositivo policial, mientras que en numerosas ciudades de la India como Bombay (oeste) o Calcuta (este) también se produjeron congregaciones multitudinarias.

RESTRICCIONES AL DERECHO DE REUNIÓN

El destacado historiador indio Ramachandra Guha fue detenido en la ciudad sureña de Bangalores, donde las autoridades han impuesto asimismo restricciones al derecho de reunión para evitar manifestaciones, mientras daba una entrevista a los medios de comunicación.

Historian Ramachandra Guha detained during protest in Bengaluru against Citizenship Amendment Act https://t.co/wQnMUxj0PS