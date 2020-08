Detenido un exministro y diputado británico por presunta violación

Un exministro conservador y miembro actual de la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha sido detenido por supuestamente violar, agredir sexualmente e intimidar a una antigua asistente parlamentaria, según han informado este domingo los dominicales 'The Sunday Times' y 'Mail on Sunday'. La cadena pública BBC se ha hecho eco de la noticia y ha añadido que el político 'tory', a quien no se puede identificar por motivos legales, ha sido interrogado por la Policía y se encuentra en libertad bajo fianza.

La Policía metropolitana ha explicado en un comunicado que ha iniciado una investigación sobre "cuatro incidentes separados" que "supuestamente ocurrieron" entre julio de 2019 y enero de 2020, después de recibir una denuncia el pasado viernes.

"Un hombre de unos 50 años fue detenido el sábado 1 de agosto sospechoso de violación. Ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta que regrese a mediados de agosto", señala la nota, que agrega que los supuestos delitos ocurrieron en "direcciones" londinenses de "Lambeth, Hackney y Westminster" (donde está el Parlamento británico).

Víctima "traumatizada"

El Partido Conservador del primer ministro, Boris Johnson, ha emitido también un comunicado en el que dice que las acusaciones son "extremadamente graves". "Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente. Dado que el asunto está ahora en manos de la Policía, no sería apropiado que hagamos más comentarios al respecto", añade el comunicado.

El dominical 'The Sunday Times' indica que la denunciante sostiene que el exministro la agredió, la obligó a tener relaciones sexuales y la dejó tan traumatizada que tuvo que ingresar en un hospital. Al parecer, los abusos ocurrieron mientras ambos mantenían una relación sentimental, según los medios.

La agencia de noticias británica Press Association (PA) asegura que el jefe de disciplina de la formación en los Comunes, Mark Spencer, conocía la "magnitud" de las acusaciones y que llegó a hablar sobre este asunto con la presunta víctima, pero no hizo nada al respecto.