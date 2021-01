Detenido un hombre que vivió en el aeropuerto de Chicago durante 3 meses

Este fin de semana, un hombre ha sido detenido por la Policía de Chicago en el Aeropuerto Internacional O'Hare tras descubrir que llevaba viviendo en una zona restringida al público durante tres meses, según han publicado Chicago Tribune y The Guardian.

El hombre en cuestión es Aditya Singh, tiene 36 años y reside en California junto a varios compañeros de piso. En su detención, Singh manifestó que tenía miedo de volar "debido al covid". Al estadounidense se le acusa de delito grave de allanamiento a una zona restringida de un aeropuerto y de delito menor de robo.

Detenido por usar una identificación perdida

Según declararon ayer domingo los fiscales, la policía sostiene que el hombre llegó en un vuelo de Los Angeles al Aeropuerto Internacional O'Hare (Chicago) el pasado 19 de octubre de 2020. Supuestamente, ha vivido en la zona de seguridad del aeropuerto desde entonces, sin ser detectado.

El sábado por la tarde, Singh fue abordado por dos empleados de United Airlines que reclamaron ver su identificación al encontrarse en una zona cuyo acceso está exclusivamente permitido a empleados del aeropuerto y de las aerolíneas. El hombre les mostró una tarjeta de identificación del aeropuerto que aparentemente parecía correcta, pero se esclareció que no le pertenecía.

El propietario original de la tarjeta, un gerente de operaciones del aeropuerto, denunció la desaparición de su identificación el 26 de octubre. Tras comprobar que Singh no era el verdadero dueño, los empleados de United llamaron al 911 y la Policía lo puso bajo custodia. Singh encontró la identificación en el aeropuerto y decidió usarla porque estaba "asustado de volver a casa por el covid".

Disposición judicial

Ayer domingo, Singh pasó a disposición del Tribunal de Fianzas y la asistente del fiscal del estado, Kathleen Hagerty, fue la encargada de procesar la causa.

Según explicó la abogada defensora pública, Courtney Smallwood, a la jueza encargada del caso, Susana Ortiz, otros pasajeros le habían estado proporcionando comida a Singh de forma desinteresada y defendió que el hombre no posee antecedentes penales. Además, destacó la formación del detenido y que se encuentra en paro. Smallwood reconoció que las circunstancias eran inusuales pero destacó que las intenciones del detenido no eran violentas.

"¿Me está diciendo que un individuo no autorizado, no empleado, estaba supuestamente viviendo dentro de una parte segura de la terminal del aeropuerto O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y no fue detectado? Quiero entenderlo correctamente", resumió la jueza Ortiz durante la exposición de la letrada Hagerty.