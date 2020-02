Dimite el ministro de Finanzas de Escocia por acosar a un joven de 16 años por internet

El ministro de Finanzas escocés Derek Mackay ha anunciado su renuncia, el mismo día en que debía presentar el presupuesto del Gobierno, tras la noticia publicada en la prensa sobre su supuesto acoso a un adolescente a través de internet.

Según la edición escocesa del tabloide The Sun, Derek Mackay, de 42 años, un miembro de alto perfil del Partido Nacionalista Escocés (SNP), contactó a un chico de 16 años que no conocía en Instagram. Le ha enviado 270 mensajes en las redes sociales durante un período de seis meses desde agosto de 2019. Supuestamente le dijo que era "lindo" y lo invitó a cenar, y no se detuvo cuando el adolescente le dijo su edad. Fue la madre de este último quien dio la voz de alerta.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Actué estúpidamente y lo siento sinceramente", dijo Derek MacKay en un comunicado. "Pido disculpas sin reservas a la persona en cuestión y a su familia", agregó, y dijo que presentó su "renuncia con efecto inmediato" el miércoles por la noche durante una entrevista con la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, quien lo aceptó

"Ha hecho una importante contribución al Gobierno, pero reconoce que su comportamiento no cumple con los estándares requeridos", dijo el líder nacionalista. Presentado como el favorito para la sucesión de Nicola Sturgeon, Derek Mackay había revelado su homosexualidad en 2013 cuando se separó de su esposa, con quien tiene dos hijos, según The Sun. El presupuesto será presentado por la Ministra de Finanzas Públicas, Kate Fo.