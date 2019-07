Dimite el ministro francés que montó cenas de lujo

Aunque hace unos días descartaba abandonar su puesto, el ministro francés de Ecología, François de Rugy, presentó ayer su dimisión tras las revelaciones del diario digital Mediapart sobre las lujosas cenas con cargo al erario organizadas cuando ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional y el elevado coste de las obras realizadas en su apartamento. De Rugy aseguró que toma esta decisión porque no está en condiciones de asumir serenamente su misión y anunció una denuncia contra Mediapart por difamación.

«Los ataques y el linchamiento mediático dirigidos contra mi familia me llevan a tomar la distancia necesaria, algo que todo el mundo entenderá. La movilización necesaria para defenderme hace que no esté en condiciones de asumir serena y eficazmente la misión que me confiaron el presidente de la República y el primer ministro», escribió el ministro en Facebook.

El titular de Ecología y número dos en el escalafón gubernamental llevaba días en el ojo del huracán a raíz de la información de Mediapart apoyada en documentos, fotos y testimonios de cenas de alto copete con langostas gigantes y vinos de la famosa bodega de la Asamblea Nacional que no bajan de los 100 euros la botella. El mismo medio reveló que las obras que hizo en su apartamento costaron 63.000 euros y que su directora de gabinete tenía un piso de protección oficial en el que no vivía.

El presidente francés aseguró «respetar la decisión personal» de De Rugy. Este había alegado que las lujosas veladas organizadas con amigos en el palacete de Lassay –residencia del presidente de la Asamblea– eran «cenas de trabajo informales» en el contexto de sus funciones.