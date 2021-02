Dimite el portavoz de la Casa Blanca que amenazó con "destruir" a una periodista

El portavoz de la Casa Blanca TJ Ducklo ha renunciado a su cargo este sábado tras una discusión con los dirigentes del equipo de comunicación de la Casa Blanca tras haber sido suspendido por amenazar con "destruir" a una periodista del portal Politico. Esta le había hecho preguntas sobre su vida personal, concretamente sobre una supuesta relación con otra periodista que cubría la actualidad política.

Ducklo, que previamente había sido suspendido de sueldo una semana, ha publicado un comunicado en el que dice que "no hay palabras para expresar su arrepentimiento, su vergüenza y su disgusto por su comportamiento".

"Usé un lenguaje que ninguna mujer debe escuchar de nadie (...) Estoy desolado por haber avergonzado y decepcionado a mis compañeros en la Casa Blanca y al presidente Biden", dice el comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter.

