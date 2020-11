Donald Trump vuelve a conquistar Florida

No ha habido sorpresa demócrata y el presidente Donald Trump ha conseguido revalidar su victoria Florida y retener sus 29 votos electorales, según las proyecciones televisivas y de la agencia AP, considerados clave para poder lograr la presidencia de Estados Unidos.

Aunque como era de esperar los primeros recuentos del voto temprano y del voto por correo beneficiaban a los demócratas, a medida que han proseguido los recuentos el estado se ha ido tiñendo de rojo, pues el oeste de Florida es eminentemente conservador.

Con un 96% del voto escrutado, Trump se haría con un 51,2% de los votos mientras que Biden se quedaría con un 47,8% de los sufragios.

Biden esperaba poder recuperar el Estado soleado tras la derrota de Hillary Clinton en 2016 y lograr unas victorias electorales clave que ya logró en 2008 y 2012 cuando era vicepresidente al lado de Barack Obama.

We have a great look on our needle pages that you won't want to miss: the results in completed precincts in FL/NC/GA

Tells the full story of what's going on there right now https://t.co/rJ39WLNHMz pic.twitter.com/hFWYwVA5ov