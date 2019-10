Dos candidatos a comisario europeo expulsados y tres en cuarentena

La primera semana de exámenes orales a los candidatos a comisario europeo ha dejado bajas importantes que ponen en aprietos al nuevo equipo de gobierno de la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La alemana se ha visto obligada a pedir a Hungría y Rumanía el reemplazo de sus respectivos candidatos por el veto de la Eurocámara, que tampoco ha aprobado a los designados por Polonia (Janusz Wojciechoski), Suecia (Ylva Johansson) y Francia (Sylvie Goulard). Estos tres últimos tendrán una segunda oportunidad está próxima semana, que será clave también para el ministro de exteriores español en funciones, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia española, que se postula como futuro alto representante para la política exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión, es consciente de que tendrá un examen difícil. En su contra juegan una serie de casos polémicos que han empañado su trayectoria en los últimos años. Desde la multa de 30.000 euros que le impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la venta de acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía, por utilizar "información relevante que todavía no había sido publicada", hasta su dimisión forzada como presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia por conflicto de interés al cobrar al mismo tiempo 300.000 euros por pertenecer al consejo de administración de Abengoa.

Sin olvidar tampoco el hecho de que tendrá que mediar entre Kosovo y Serbia cuando España es uno de los cinco estados miembros que no reconocen la independencia del territorio. Aún así es improbable que termine apartado de la carrera. "Probablemente tiene el currículum más destacado de todos los comisarios", admite un eurodiputado del PPE. "Habrá que ver cuál es el tono con el que viene pero el PPE siempre es constructivo", aseguran desde la principal formación de la Cámara.

SEMANA CLAVE DE REPESCA

Además de sobre Borrell, todos los ojos estarán puestos en los tres candidatos a vicepresidentes -Frans Timmermans, Margrethe Vestager y Valdis Dombrovkis- y en los tres políticos que no han logrado el aprobado a la primera y que tienen que ir a la repesca: el ultraconservador polaco Janusz Wojciechoski (Agricultura), la socialista sueca Ylva Johansson (Interior) y, sobre todo, la liberal francesa Sylvie Goulard (Mercado interior e industria de la defensa).

En el caso de los dos primeros el problema radica en su falta de conocimientos sobre la cartera asignada. En el de Goulard, la candidata de nada menos que el presidente francés Emmanuel Macron, el problema no es su preparación sino su integridad política. Y es que es la única que tiene abierta una investigación de la oficina antifraude de la UE (OLAF) por el uso irregular de los fondos de la Eurocámara para asistentes -algo que ya le costó el puesto de ministra de Defensa en Francia- y que además ha cobrado 13.000 euros al mes del think tank estadounidense Bergrruen por labores de consultoría cuando era eurodiputada. Sus explicaciones no han convencido y esta semana tendrá que responder de nuevo por escrito y posiblemente ser objeto de un segundo test oral.

La Eurocámara también deberá escuchar a los nuevos candidatos de Hungría y Rumanía aunque de momento no hay fecha. En el caso húngaro, el Gobierno de Viktor Orban ha elegido a su embajador ante la UE, Oliver Varhelyi. Rumanía, por su parte, ha enviado varias opciones pero de momento la persona elegida no ha sido entrevistada por Von der Leyen lo que podría complicar aún más la tarea dado que el voto de investidura está previsto para el 23 de octubre.