Dos niños a pan y agua por no pagar la cantina escolar

No todo el mundo está de acuerdo con la drástica medida adoptada por el alcalde de Saint Pourçain sur Sioule -un pueblo de 5.000 habitantes de la Auvernia francesa- para obligar a los padres de dos niños de primaria a pagar el comedor escolar. Esos alumnos del colegio Michelet Berthelot tuvieron el pasado 9 de septiembre un menú muy ligero gracias al Ayuntamiento dirigido por Emmanuel Ferrand, del partido Los Republicanos: pan y agua.

Eso sí, los críos se lo tomaron en una sala distinta a la del resto de sus compañeros para que no se sintieran discriminados, le ha contado Ferrand a France 3. ¿Qué podíamos hacer? ¿Llamar a los gendarmes? ¿Dejarlos en el patio? se pregunta el edil. Los padres llevaban un año sin pagar la cantina.

Según el alcalde, otras 50 familias hacen lo mismo, catorce de ellas porque tienen serios problemas económicos. Ello supone un coste para las arcas municipales de 5.000 euros al año.

A las familias que pasan apuros se les había buscado una solución a través de los servicios sociales, pero la de los niños castigados a pan y agua no habían dado ninguna explicación que justificara la deuda, así que se optó por provocar un electrochoque, en palabras del edil.

El Ayuntamiento argumenta que llamaron por teléfono muchas veces a los padres y les enviaron numerosos correos electrónicos, pero que nunca respondieron. Además, no iban nunca al colegio, porque es la niñera quien lleva a los críos por la mañana y los recoge por la tarde.

El año pasado tuvimos a los niños todos los días en la cantina a pesar de que no estaban apuntados, o sea cuatro días a la semana. Los cuidamos y les dimos de comer, no los íbamos a dejar así como así. Los padres no pagaron nunca nada y al empezar este nuevo curso la situación era la misma, se queja Ferrand.

Críticas del colegio

Visiblemente molesto por la actitud del alcalde, el personal del centro educativo asegura que no fue consulado y que se encontró con la decisión tomada. Entiendo que los impagos de la cantina sean complicados de gestionar por el municipio, pero estoy completamente en contra de cómo se ha tratado este asunto. Son problemas de adultos. Los niños no tienen por qué verse privados de una comida. Estoy muy sorprendido, comenta un trabajador.

Otro representante del claustro hace la misma crítica. Los que estaban presentes ese día dicen que se encontraron con los hechos consumados y que si se repitiera se negarían a hacerlo.

El alcalde de Saint Pourçain sur Sioule admite que la decisión es brusca pero la asume totalmente. Qué hacemos ante la acumulación de facturas y la ausencia de respuestas? Cuando los padres responden encontramos soluciones pero aquínada.

Al final, dio resultado porque los padres saldaron toda la deuda esa misma tarde sin siquiera quejarse de que a los niños les dejaran sin almuerzo. No entiendo por qué no pagaron antes, por qué no respondieron cuando les llamamos ni vinieron a hablar con nosotros, concluye Ferrand.