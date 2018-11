Draghi urge a la UE a completar la reforma de la Eurozona

Los próximos días, semanas y meses, hasta el final de la actual legislatura, serán decisivos para llevar a buen término las reformas pendientes de la unión económica y monetaria y obtener resultados concretos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha urgido este lunes a los gobiernos europeos a completar el trabajo porque concluir la reforma de la unión bancaria es esencial para evitar la repetición de los errores del pasado.

Muchos de los pasos previos deben darse ahora. Confío en que ustedes y los líderes de la UE jugarán un papel instrumental para avanzar en la agenda de la unión económica y monetaria de forma que podamos lograr resultados tangibles en el 20 aniversario del euro, ha indicado ante la comisión de asuntos económicos del Parlamento Europeo.

Draghi ha puesto el acento en tres áreas en las que los avances son urgentes. Para empezar, un sistema de coordinación eficaz entre los países del euro que ayude a reducir los choques internos y a mejorar la capacidad de absorción en caso de problemas. Para ello, ha recordado Draghi, es necesario tener confianza en las reglas y garantizar que se respetan.

El segundo foco de atención debe ser la creación de una función de estabilización de inversiones para apoyar la convergencia frente a golpes exógenos y la política monetaria aunque condicionada a políticas económicas y fiscales sostenibles y al pleno respeto de la gobernanza de la UE, ha defendido el italiano. Y, por último, completar la unión bancaria y la unión del mercado de capitales. Si queremos evitar que se repitan los errores del pasado es crucial reforzar la resiliencia e integración del sector financiero, mejorando así la transmisión de nuestra política monetaria, ha insistido.

Fin del programa de compras

Durante la comparecencia ante la comisión de asuntos económicos, el banquero italiano también ha confirmado que terminarán con el programa de compra de activos a finales del mes de diciembre, aunque dadas las incertidumbres de la economía mantendrán una política de estímulos significativa para apoyar el aumento de la inflación.

Las incertidumbres nos piden ser prudentes y pacientes a la hora de calibrar nuestra política monetaria. Todavía necesitamos una política de estímulos, ha insistido apuntando a una desaceleración temporal de la economía acompañada de un mantenimiento de los riesgos derivados del proteccionismo, la vulnerabilidad de los mercados emergentes y la volatilidad de los mercados financieros.

Situación de Italia

En cuanto a la situación del presupuesto de Italia para 2019 y en enfrentamiento abierto entre Roma y la Comisión Europea, Draghi se ha mostrado convencido de que el diálogo entre ambas partes llegará a buen puerto. Siempre he tenido confianza en que se puede alcanzar un acuerdo. No voy a hacer más comentarios, ha advertido recordando que los países que tienen una elevada deuda tienen que adoptar medidas para reducirla. Cuando la deuda es demasiado elevada se aumenta la vulnerabilidad de los países. Hay que tenerlo muy presente. En la ultima crisis se vio que no había espacio presupuestario porque la deuda era demasiado elevada.