EEUU cree haber matado al líder del Estado Islámico, el Baghdadi, en Siria

El líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, podría haber muerto tras una intervención de unidades militares de EEUU en el noroeste de Siria, según informan varios medios estadounidenses.

Así, la cadena CNN cita fuentes militares para afirmar que Al Baghdadi era el objetivo de una acción de fuerzas especiales y que la confirmación de la muerte está pendiente de un análisis de ADN y pruebas biométricas.

Este medio señala que Al Baghdadi podría haberse suicidado con un cinturón de explosivos durante la acción de los comandos estadounidenses.

Por su parte, 'Newsweek' cita fuentes del Pentágono para afirmar que existe una "gran confianza" en que el líder del Estado Islámico haya muerto en la operación militar, en la que no hubo bajas estadounidenses, pero sí al menos dos mujeres que estaban con Al Baghdadi.

En la cuenta en Twitter del presidente de EEUU Donald Trump hay un mensaje que afirma "Algo muy grande acaba de ocurrir".

Something very big has just happened!