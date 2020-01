EEUU intentó matar en Yemen a otro alto cargo iraní el día que asesinó a Soleimani

El mismo día en que Estados Unidos asesinó en Bagdad por orden de Donald Trump al general Qasem Soleimani, fuerzas estadounidenses acometieron otra misión secreta, en ese caso fallida, para intentar matar en Yemen a otro comandante de las fuerzas Al Quds de Irán, Abdul Reza Shahlai. La información, revelada este viernes por 'The Washington Post', pone aún más en duda la ya cuestionada argumentación dada públicamente hasta ahora por Trump y su Administración de que el asesinato de Soleimani se aprobó para frenar una amenaza inminente.

El intento frustrado de asesinar a Shahlai en Yemen, donde Irán ha estado dando apoyo a los rebeldes hutís en la guerra civil contra el gobierno y contra la coalición liderada por Arabia Saudí, apunta a que Washington podía tener en marcha una operación amplia para mutilar el liderazgo del cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica que lidera las operaciones de Irán en el extranjero. Y los interrogantes que ya cuestionaban los argumentos de la Casa Blanca se han intensificado. El Congreso necesita respuestas, ha tuiteado el congresista demócrata Ro Khanna. ¿Qué tiene que ver con una amenaza inminente el intento de asesinato en Yemen?

Congress needs answers.



What was the full extent of the Trump administration’s plans to kill Iranian officials?



How does the attempted killing in Yemen have anything to do with an imminent threat? https://t.co/2Zw4Z0Zssi