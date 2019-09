EEUU rediseña las escuelas para hacer frente a los tiroteos masivos

Cada día mueren en EEUU 100 personas por las armas de fuego. Escuelas, centros comerciales o iglesias han sido escenario de tiroteos masivos. El último, el pasado 3 de agosto, dejó un balance de una veintena de muertos en un centro comercial de Tejas. En mayo, un tiroteo causó un muerto y siete heridos en una escuela de Denver. De momento, la Administración federal no ha tomado medidas políticas para atajar esta lacra. En este escenario, un centro escolar de Muskegon (Michigan), el Fruitport High School, está constuyendo un nuevo edificio diseñado para proteger a los alumnos en caso de tiroteos.

Tonight on @NBCNightlyNews: @TVKateSnow travels to Michigan, where a new school is being built with curved walls and hiding places – specifically designed to deter active shooters. pic.twitter.com/tlkU32WHGS