El Ejército israelí hiere al palestino de la foto icónica de las protestas de Gaza

El joven gazatí Aed Abu Amro, cuya imagen lanzando una piedra con una honda con la mano izquierda, mientras sujetaba una bandera palestina con la derecha se hizo viral en las redes sociales, resultó herido el lunes pasado en una protesta en Gaza, cerca de los límites con Israel. Según informaciones de diversos medios de comunicación locales e internacionales, Amro, cuya imagen captó el fotógrafo Mustafa Hassona para la agencia turca Anadolu a finales del pasado octubre, resultó herido "moderadamente" en una pierna por una bala disparada por un soldado israelí."Aed Abu Amro, el de esta foto icónica, fue uno de los al menos 21 (palestinos) a los que han disparado hoy tiradores israelíes, según se ha informado en #Gaza, mientras participaba en una protesta de apoyo al Barco de la Libertad de Palestina que ha zarpado para desafiar el bloqueo naval israelí", escribió Huwaida Arraf, abogada palestina y co-fundadora del Movimiento de Solidaridad Internacional, en su cuenta de Twitter.

Tendido en una camilla

Diferentes medios locales y la agencia Getty Images difundieron fotos de Amro en una camilla con gesto de dolor. El joven, de 22 años, se recupera de sus heridas en un hospital de Gaza, donde han resultado heridas 23.000 personas en las protestas de la Gran Marcha por el Retorno de los refugiados desde que empezaron el pasado 30 de marzo. Los muertos a manos del Ejército israelí en las manifestaciones son al menos 230.La imagen de Amro tomada por Hassona el pasado 22 de octubre se comparó en las redes sociales y muchos medios de comunicación con el famoso cuadro del pintor francés Eugene Delacroix "La Libertad guiando al pueblo", pintado en 1830 y que se conserva en el Museo del Louvre, en París.El lienzo representa a los parisinos que levantaron barricadas el 28 de julio de 1830, cuando el rey Carlos X de Francia suprimió el Parlamento por decreto y estallaron disturbios. Las protestas desembocaron en una revolución ciudadana.Otros internautas señalaron que la imagen evocaba la historia de David y Goliat, una comparación que se ha realizado a menudo entre los jóvenes palestinos que lanzan piedras y los soldados israelís que responden a tiros.

"Protestamos por nuestra dignidad"

"Estoy muy sorprendido de que esta fotografía se haya hecho viral. Participo en las protestas cada semana, a veces más a menudo. Ni siquiera sabía que tenía cerca a un fotógrafo", explicó Amro a Al Jazeera días atrás."Si me matan, quiero que me envuelvan en la misma bandera. Pedimos nuestro derecho al retorno y protestamos por nuestra dignidad y la dignidad de nuestra futura generación", explicó Amro a Al Jazeera.Cuando la fotografía de Amro se hizo viral en las redes, empezaron a surgir críticas de activistas palestinos e internacionales que llamaron a "no convertir en romántica" la causa palestina. Muchos internautas difundieron un artículo de Louis Staples en el diario británico "The Independent" que afirma: "No dejes que esta fotografía te engañe: no hay nada bonito ni poético en la opresión de los palestinos. Más allá de las lentes, la constante miseria de vidas desperdiciadas y muertes innecesarias en Gaza continúa. No debemos dejar que se pierda el foco"."Amro es uno más de los miles de jóvenes de Gaza que se manifiestan contra el bloqueo y la ocupación israelí, no es ningún icono de la causa palestina. Su foto, simplemente, circuló masivamente por las redes sociales", señala a este diario un activista palestino.