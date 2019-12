'El violador eres tú' llega al Parlamento turco: diputadas cantan desde sus escaños tras la represión

Varias diputadas de la oposición turca entonaron este sábado en el Parlamento otomano la canción'Un violador en tu camino', himno feminista del grupo chileno 'Las Tesis'. Después de que Sera Kadigil, del CHP, recriminara al ministro del Interior, Süleyman Soylo, la represión institucional contra el movimiento feminista, una veintena de diputadas de este partido y del grupo izquierdista HDP (segudno y tercero del hemiciclo) se sumaron a la acción, cantando y golpeando las mesas para marcar el ritmo.

Female MPs in Turkey sing to protest violence against women at the National Assembly. #LasTesishttps://t.co/wWHqCwPTR5 pic.twitter.com/WQngq3ziJ6