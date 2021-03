Escándalo en Australia por las imágenes de actos sexuales de diputados en sede parlamentaria

La difusión de vídeos en los que se ve a empleados del Gobierno conservador australiano realizando actos sexuales en el Parlamento, uno de ellos masturbándose en la oficina de una diputada, ha levantado una gran polémica en Australia y ha acrecentado la debilidad del Ejecutivo.

El primer ministro conservador Scott Morrison ha calificado estos comportamientos de "escandalosos". Morrison ha sido recientemente criticado por la forma en la que gestionó varios temas, como una acusación de violación formulada por una empleada contra un excolega.

Los vídeos y las fotos, que al parecer se han compartido en un chat grupal entre empleados del Gobierno conservador antes de ser filtrados, fueron revelados por primera vez el lunes por la noche por el periódico The Australian y Channel 10. Han desatado un revuelo, sobre todo porque llegan precedidos por una serie de casos que empañan las esferas políticas australianas y que han generado protestas en todo el país.

🇦🇺 Australia’s national parliament has been hit by another scandal, with reports that government staffers filmed sexual encounters in the building and brought in sex workers to see MP clients https://t.co/zh8BTOer20