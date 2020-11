El 'escuadrón' demócrata renueva sus escaños en el Congreso

Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ihlan Omar, las cuatro diputadas progresistas conocidas como el 'escuadrón' ('squad') han renovado en las elecciones de este martes sus escaños en la Cámara de Representantes de EEUU tras vencer a sus oponentes republicanos en los diferentes estados a los que representan, según las proyecciones realizadas por varios medios estadounidenses.

En el estado de Nueva York, Ocasio-Cortez ha conseguido una abrumadora victoria sobre el aspirante republicano, John Cummings, un profesor de secundaria católico de 60 años y exoficial del Departamento de Policía de Nueva York que había tratado de condensar todo el rechazo que produce entre los republicanos Ocasio-Cortez por pertenecer al sector más izquierdista del Partido Demócrata.

Esta carrera por un escaño en el Congreso se ha convertido en la segunda más cara de la historia del país, con 17 millones de dólares recaudados por parte de la reelegida congresista y 10 millones de dólares por parte de su oponente.

"HONOR, PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD"

A través de su cuenta de Twitter, Ocasio-Cortez ha asegurado que servir al distrito 14 de Nueva York y "luchar por las familias de la clase trabajadora ha sido el mayor honor, privilegio y responsabilidad" de su vida.

Serving NY-14 and fighting for working class families in Congress has been the greatest honor, privilege, & responsibility of my life. Thank you to the Bronx & Queens for re-electing me to the House despite the millions spent against us, & trusting me to represent you once more. https://t.co/MXG2Z2DV2F

Por otra parte, se ha mostrado crítica con la pérdida de votos latinos por parte de los demócratas en la carrera presidencial y ha asegurado que no comentará los resultados ofrecidos hasta el momento "porque todavía están evolucionando", pero ha añadido que han estado "haciendo sonar las alarmas sobre las vulnerabilidades de los demócratas con los latinos durante mucho, mucho tiempo".

Por el estado de Minnesota, la representante demócrata Ilhan Omar también ha sido reelegida por los electores para ocupar de nuevo su escaño, a pesar de la ingente cantidad de fondos que su oponente republicana, Lacy Johnson, consiguió durante la campaña electoral.

"Nuestra hermandad es resiliente", ha subrayado Omar a través de su cuenta de Twitter tras la reelección de las cuatro congresistas, después de señalar que los resultados de la votación de este martes "no son el final, son solo el principio". "Estamos construyendo un movimiento que ve mi lucha intrínsecamente ligada a la vuestra, y ve un mundo donde todos los trabajadores pueden ser levantados", ha incidido.

Omar, junto con la también reelegida por el estado de Michigan, Rashida Tlaib, fueron en las elecciones del 2016 las primeras mujeres musulmanas en obtener un escaño en el Congreso de Estados Unidos.

VÍCTIMAS DE TRUMP

Por último, en el estado de Massachussets, la cuarta miembro del 'escuadrón' demócrata, Ayanna Pressley, ha sido reelegida para una segunda legislatura ocupando un escaño en el Congreso. "Juntos hemos luchado por nuestra humanidad compartida. Nos hemos organizado. Nos hemos movilizado. Hemos legislado nuestros valores", ha afirmado en un mensaje en Twitter. "Creo en nuestro poder. Y apenas estamos empezando", ha puntualizado.

Together, we have fought for our shared humanity. We have organized. We have mobilized. We have legislated our values.



I am so proud to be your Congresswoman & your partner in the work.



I believe in the power of us.



And we’re just getting started. https://t.co/P0jPUK04wM