España, Francia y Alemania exigen elecciones inmediatas en Venezuela

Los gobiernos de la Unión Europea se preparan para endurecer el tono y enviar una nueva advertencia a Nicolás Maduro, en línea con el ultimátum avanzado desde Madrid, París o Berlín: o se convocan elecciones en Venezulea en un plazo muy corto de tiempo o de lo contrario se plantearán el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó como presidente interino del país.

Los 28 embajadores del Comité de Política y Seguridad de la UE (COPS), responsables de hacer el seguimiento a la política exterior europea, han mantenido este viernes la primera discusión desde que Guaidó diera el paso adelante el pasado miércoles. Ha sido un debate breve, de apenas una hora, en el que han hablado prácticamente todas las delegaciones, en el que no ha habido choques, pero sí diferencias de opinión entre quienes defienden cautela y quienes exigen una respuesta ambiciosa como España.

"El plazo debe ser necesario y razonablemente muy corto", avisó este viernes el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, tras la reunión del consejo de ministros, informa Iolanda Mármol. "Apoyamos a la Asamblea Nacional que ha sido elegida y a su presidente. Pero hay que ir a un proceso de diálogo para unas elecciones creíbles y espero que ocurra sin más violencia en los próximos días", ha indicado el jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders.

Francia ha planteado dar un plazo de "ocho días" a Maduro para comprometerse a convocar elecciones. Solo en caso de no arrancar ningún compromiso al líder del régimen venezolano darían el paso de reconocer a Guaidó. "Habrá que ver como se formula pero hablamos de días no de semanas", corroboraron otras fuentes diplomáticas.

LENGUA DESTEMPLADA DE BORRELL

La presión de la UE y, sobre todo, la postura expresada por España tuvo una réplica inmediata del presidente Nicolás Maduro. El mandatario dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, parece "repetir el guion" del exjefe del Ejecutivo José María Aznar (1996-2004) "apoyando el golpe de Estado" de 2002 con su respaldo a Juan Guaidó. Además, calificó a Borrell, como un hombre con "la lengua destemplada". Por eso Maduro dijo que Venezuela se planta "frente a España como siempre" lo ha hecho frente a "su racismo, su discriminación"

De momento, no hay unanimidad en el seno de la UE para reconocer a Guaidó como presidente interino del país de forma inmediata, tal y como exigen desde la Eurocámara los grupos políticos del PPE o los Liberales. Tampoco está claro si los 28 conseguirán ponerse de acuerdo sobre una fecha o plazo límite para que Maduro convoque la nueva cita electoral. Algunos países como Grecia siguen resistiéndose y hay matices pero "hay consenso", según fuentes diplomáticas, de que la situación ha cambiado, es de urgencia y que la prioridad ahora debe ser mantener la unidad.

NUEVA DECLARACIÓN POLÍTICA

"Todo el mundo está dispuesto a dar un paso más, incluso los países más reacios a interferir se dan cuenta de que no es una postura que pueda mantenerse", aseguran fuentes diplomáticas. Por ello, la alta representante para la política exterior y de seguridad común de la UE, Federica Mogherini, trabaja ya en una nueva declaración política que los 28 podrían aprobar en las próximas horas o días por procedimiento de escrito y que podría ver la luz una vez que pase la reunión del consejo de seguridad de Naciones Unidas, prevista para este sábado.

La intención de la UE, según las mismas fuentes, es reivindicar "con mayor claridad" todavía la petición de elecciones presidenciales inmediatas, a celebrarse "en un futuro muy próximo" en lo que sería una especie de "último aviso" a Maduro. "Hay que ver como se formula pero para un numero de estados miembros está claro que la consecuencia debe ser, si no se dan pasos hacia las elecciones y la democracia, reconocer a Guaidó. No todos los países están en esa línea y no se sí se reflejará en esos términos en la declaración pero para un número significativo de estados miembros está claro que debe haber un ultimátum”, sostiene una persona conocedora del debate.

De momento, no está prevista ninguna reunión de ministros de Exteriores de la UE pero los 28 se verán las caras el próximo viernes en Bucarest en un consejo informal organizado por la presidencia semestral de la UE que lidera Rumanía. Será la primera ocasión para abordar una crisis que conseguido hacer olvidar por unos días el brexit.

Entretanto Rusia, volvió a salir en defensa de Maduro. El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, condenó y calificó de "inadmisible" y contraria a la carta de la ONU la postura de Estados Unidos "y de quienes les siguen ciegamente" sobre la situación en Venezuela. Lavrov calficó el reoconocimiento de Washington a Guaidó como "una política destructiva" porque significa "un llamamiento directo al golpe de Estado".

Rusia es hasta ahora el principal aliado internacional con que cuenta el presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con China, Turquía, Bolivia, Cuba y Nicaragua.