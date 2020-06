España protesta por los ataques a las estatuas de Cervantes y Junípero Serra en EEUU

España, a través del Ministerio de Cultura y de la Embajada en Washington, ha expresado su malestar y protesta ante EEUU por los ataques perpetrados en las últimas horas en California contra las estatuas del escritor Miguel de Cervantes y del misionero fray Junípero Serra. La estatua del misionero español ha sido derribada y la del autor de 'El Quijote' pintada con la palabra "bastardo" en la ciudad de San Francisco, en medio de la ola de protestas raciales que vive el país tras el asesinato del afroamericano George Floyd.

Un grupo de unas 100 personas echaron el viernes abajo la figura de Serra y otras estatuas consideradas racistas ubicadas en el famoso Parque Golden Gate. Un vídeo publicado en Twitter muestra al grupo usando una correa para derribar la estatua, que tenía 113 años de antigüedad.

People just toppled the Junipero Serra statue in San Francisco. Serra founded the first nine Spanish missions in California. pic.twitter.com/YbfEzKMyjH