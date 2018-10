El Estado Islámico se reivindica el ataque en un mitin político en Afganistán

En un ataque suicida perpetrado por un militante del grupo terrorista Estado Islámico (EI), el menos 14 personas murieron y 43 resultaron heridas, en un atentado suicida durante un mitin electoral en el este de Afganistán.

El kamikaze activó su carga entre los asistentes a un acto organizado por el candidato Abdul Nasir Mohmand en el distrito de Kama en la provincia oriental de Nangarhar, señaló Ataulá Khogyani, un portavoz del gobernador provincial. El candidato Abdul Nasir Mohmmnd está vivo", destacó Khogyani, pero no mencionó si había resultado herido en la explosión.

Mientras que el director de los servicios de salud de la provincia, Najibulá Kamawal, señaló por su parte que los muertos alcanzarían la cifra de 14 y al menos 43 heridos por este atentado.

Crónica del atentado

Sayed Humayun, uno de los asistentes al mitin y quien acompañó a su primo herido a uno de los hospitales, contó que había mucha gente en la sala escuchando el discurso de Mohmand cuando estalló la bomba. "Oí una fuerte explosión", según información de la agencia AFP. "Durante un momento no pude ver nada, creí que me había vuelto ciego. Pero después me di cuenta de que estaba rodeado de cadáveres y de gente cubierta de sangre", añadió.

"Estábamos escuchando al candidato. De pronto oí un ruido muy fuerte en el medio de la sala. Intenté huir pero no pude porque estaba herido en una pierna", contó otro hombre, Siraj ur Rehman, entrevistado por la AFP en el hospital.

La explosión provocó el hundimiento del techo del edificio y "todavía hay personas atrapadas bajo los escombros", señaló Malik Zeerak, otro participante en la reunión. El EI se reivindicó este ataque, según el SITE, un sitio que controla desde Estados Unidos la actividad internauta de los yihadistas, que cita una declaración de este grupo.

Violencia electoral

Este es el primer atentado desde que el viernes pasado comenzó la campaña de cara a las legislativas del 20 de octubre. Esta consulta se celebrará con tres años de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista pero los talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico anunciaron su intención de perturbar el proceso electoral.

Según la Comisión Electoral Independiente, desde esa fecha cinco candidatos fueron asesinados en ataques dirigidos y se teme que la violencia aumente a medida que se acerca la fecha de los comicios. Varios centros de registro electoral también fueron atacados, en particular en Kabul donde un atentado dejó unos 60 muertos el 22 de abril pasado.

Por primera vez, 54.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas estarán encargados de proteger los 5.000 colegios electorales y por razones de seguridad, otras 2.000 oficinas de votación no abrirán sus puertas.

La misión de la OTAN se mantendrá por su parte voluntariamente al margen de los preparativos de seguridad en los colegios electorales. En esta ocasión, más de 2.500 candidatos se presentan a estas elecciones, en las que se renovará toda la cámara baja del Parlamento afgano y estos comicios serán un ensayo general para las presidenciales previstas para abril de 2019.