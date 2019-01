La Eurocámara reconocerá a Guaidó como 'presidente legítimo'

Los grandes grupos políticos del Parlamento Europeo están dispuestos y de acuerdo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela. Así figura en el borrador de resolución pactado entre el PPE, PSE, ECR y los liberales del grupo ALDE que será votado en el pleno de este jueves y que convertirá a la Eurocámara en la primera institución comunitaria en reconocer al líder opositor.

La Eurocámara tomará así partido por el presidente de la Asamblea Nacional y aumentará la presión sobre los 28. El texto pide a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los gobiernos de la UE, cuyos ministros de exteriores se reúnen este jueves en Bucarest, que unifiquen su postura y reconozcan también a Guaidó como el único presidente interino legítimo del país hasta que puedan convocarse nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles que permitan restaurar la democracia en el país.

El borrador también pide a la socialista italiana que se comprometa con otros países de la región y actores internacionales a crear un grupo de contacto internacional que ayude a mediar en la celebración de elecciones presidenciales en base a un calendario acordado por todos los actores. El texto también condena la represión, la violencia, los asesinatos y heridos, rechaza cualquier intento de utilizar la violencia para resolver la crisis y apoya el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas para que haya una investigación de los asesinatos.

DECISIÓN INMEDIATA

Durante el debate previo celebrado este miércoles los grupos firmantes, Populares, Socialistas, Liberales y los Conservadores y Reformistas británicos han cerrado filas. Europa no puede ser neutral ni equidistante, ha reclamado el popular español Esteban González Pons, uno de los impulsores del texto que ha pedido a los gobiernos una decisión urgente. Si Maduro es un tirano no podemos darle un plazo para que convoque elecciones. No podemos pedirle que dialogue, no podemos esperar que rectifique, ha avisado.

En nombre de los socialistas, Ramón Jauregui, ha puesto el acento en que la Eurocámara reconocerá el jueves a Guaidó y que en los próximos días lo harán los Estados miembros consecuencia de la imposibilidad de encontrar una solución razonable. Lo mismo que recalcado en nombre de los liberales Javier Nart. Fracasadas todas las mediaciones lo único que queda es una acción clara que es lo que vamos a votar: el reconocimiento del legitimo presidente de Venezuela que es Juan Guaidó, ha anunciado.

En contra se ha pronunciado la Izquierda Unitaria Europea y la ultraderecha de la Europa de las Naciones y las Libertades. El eurodiputado portugués Joao Pimenta ha advertido que la UE pretende legitimar el golpe de Estado con un fantoche de Trump y que es un ataque al orden constitucional e internacional.