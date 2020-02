Evo Morales no se rinde y postula al Senado en las elecciones de mayo

Evo Morales figura en la candidatura al Senado por el Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de mayo en Bolivia, en una lista presentada este lunes después de denunciar una persecución política para impedir que se inscribiera.

Leonardo Loza, dirigente cocalero del chapare -región en la que Morales comenzó su carrera política- indicó que las organizaciones sociales apoyaron la candidatura. Está en las listas oficiales nuestro hermano Evo Morales.

Morales no hizo referencia explícita a su candidatura, sino que publicó en su cuenta de Twitter un video de campaña de la fórmula presidencial del partido compuesta por dos de sus funcionarios de más larga trayectoria: el ex ministro de economía Luis Arce y el ex canciller, David Choquehuanca.

Saludo a dirigentes del MAS-IPSP y de movimientos sociales por el gran esfuerzo de seleccionar a las mejores mujeres y hombres para la próxima legislatura y a las hermanas y hermanos por la impresionante concentración para acompañar la inscripción de nuestro binomio Lucho y David, expresó Morales.

Morales se encuentra en Argentina en calidad de refugiado político desde el pasado 12 de diciembre, procedente de México. Allí se había exiliado el 10 de noviembre luego de renunciar a la presidencia, decisión que llegó en medio de un contexto social convulsionado como consecuencia de acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.