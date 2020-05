Los expertos de la Casa Blanca rebaten a Trump y advierten de la reapertura prematura

Un día después de que Donald Trump volviera a cantar victoria en la Casa Blanca, afirmando que "hemos estado a la altura del desafío y hemos prevalecido", sus principales expertos sanitarios en la gestión del coronavirus rebatieron la lectura edulcorada que el presidente se empeña en vender para acelerar la reapertura de la economía. "No estamos todavía fuera de peligro", declaró el director del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Robert Redfield, durante una audiencia ante el Congreso. Sus palabras fueron amplificadas por el doctor Anthony Fauci, la más respetada de las voces del equipo de científicos al frente del manejo de la crisis. Fauci advirtió de que, si los estados se saltan los criterios de desescalada, como efectivamente están haciendo, las "consecuencias podrían ser muy serias".

Durante esta crisis Fauci ha demostrado ser un maestro en el arte de contradecir al presidente sin acusarle de haberse equivocado, malabarismos que le han permitido ganarse la admiración del país mientras sobrevivivía en la trituradora de una Casa Blanca con escasa tolerancia hacia la disensión. Fauci reconoció que la cifra oficial de 80.000 fallecidos dejada hasta ahora por la pandemia en Estados Unidos "es probablemente más alta" e insistió en que es perentorio que los estados respeten las pautas oficiales para proceder con la desescalada, unas pautas que Trump ha pedido a los gobernadores que ignoren. "Si no lo hacen, hay un verdadero riesgo de que veamos nuevos picos que den paso a nuevos brotes", afirmó el director del Instituto Nacional de Alergias e Infecciones (NIAID).

"No solo podría causar un grado de sufrimiento y muerte innecesario, sino que retrasaría el camino de la reapertura", añadió Fauci. La suya es una de las voces que está sirviendo para poner en evidencia el pensamiento mágico y la propaganda de un presidente que el viernes llegó a decir que el coronavirus "desaparecerá" aunque no se encuentre una vacuna para inmunizar a la población. "Eso no va a suceder", le replicó implícitamente el veterano inmunólogo al responder a una pregunta de los senadores. "Este es un virus altamente transmisible. Es muy probable que vuelva a nosotros desde algún lugar del planeta".

OCHO PROTOTIPOS DE VACUNA

Fauci explicó que hay ocho prototipos de vacuna en distintos estadios de ensayo clínico y que antes del invierno debería saberse si alguna de ellas funciona, aunque también subrayó que no hay ninguna certeza de que vaya a ser el caso. Los directores del NIAID y el CDC intervinieron en la comparecencia de forma telemática, tras haberse puesto parcialmente en cuarentena después de que dos allegados del presidente dieron positivo de covid-19: un mayordomo de la Casa Blanca y la secretaria de prensa del vicepresidente, Mike Pence. También está en cuarentena preventiva el presidente del comité, el senador republicano Lamar Alexander, por el contagio de uno de sus asesores.