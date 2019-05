Explosión en un bus de turistas en Egipto

Una explosión se ha registrado contra un autobús de turistas junto al museo egipcio, cerca de las pirámides de Giza, según han informado dos fuentes de seguridad, que no han ofrecido más detalles. Según algunos medios, podría haber entre 12 y 17 heridos.

Video of the tourist bus targeted near the Great #Pyramid of #Giza in #Egypt . pic.twitter.com/whlUJeqTFo

Por las redes sociales han empezado a circular las primeras imágenes del atentado, del que se sabe muy poco todavía. Se desconoce la nacionalidad la gravedad de sus heridas, así como si hay alguna víctima mortal. Algunas fuentes hablan de que entre los heridos habría siete turistas sudafricanos y diez personas egipcias.

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL