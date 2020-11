El expresidente kosovar Hashim Thaçi se declara no culpable de crímenes de guerra

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi, acusado de crímenes de guerra durante el conflicto contra las fuerzas serbias, se declaró no culpable este lunes durante su primera comparecencia ante un tribunal especial de La Haya, en Holanda.

La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya, acusó en junio al presidente kosovar, Hashim Thaci, de diez cargos de crímenes de guerra y contra la Humanidad por su supuesta responsabilidad en cerca de un centenar de asesinatos durante la última guerra (1998-1999).

"La acusación sostiene que Hashim Thaci, Kadri Veseli (un líder político kosovar) y otros sospechosos acusados son responsable penalmente por cerca de 100 asesinatos. Los supuestos crímenes citados en la acusación afectan a cientos de víctimas conocidas albanokosovares, serbia, gitanas y de otras etnias e incluyen a rivales políticos", afirmó la Fiscalía Especial en un comunicado publicado este miércoles.

NIEGA LAS ACUSACIONES

"La acusación es completamente infundada y me declaro no culpable de todos los cargos", dijo Thaçi, que se presentó ante un juez de instrucción del TEK en La Haya tras dimitir de su cargo como presidente el pasado jueves. El exmandatario dijo que "no está de acuerdo" con el escrito de la Fiscalía y su abogado, David Hooper, definió las acusaciones como "un sinsentido" que "parecen una colección de incidentes ya juzgados en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia o en cortes de Kosovo".

"Mostraremos durante el proceso legal que todas estas alegaciones son falsas, vigorosamente falsas", añadió el letrado. Thaçi pasó la mayor parte de la comparecencia con rostro serio y, al comienzo de la vista, se quejó de que la traducción del inglés al albanés que estaba recibiendo "era equivocada".

ACUSACIONES

El expresidente kosovar está acusado junto a otros tres exlíderes del UCK -Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jasup Krasniqi- de cuatro crímenes de guerra y seis de lesa humanidad, entre ellos tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y el asesinato de unas 100 personas. Según el pliego de acusación, los cuatro sospechosos formaron una "empresa criminal conjunta" cuyo objetivo era "ganar y ejercer control sobre todo Kosovo por medios que incluían la intimidación ilegal, el maltrato, la comisión de actos de violencia y la expulsión de los considerados opositores".

Thaci, junto a los otros acusados, habría "llevado a cabo un ataque generalizado o sistemático contra la población civil" y las víctimas fueron serbios, romaníes, ashkalíes y católicos, así como civiles que fueron vistos colaborando con las autoridades serbias o que no se unieron ni apoyaron al UCK. Los asesinatos se habrían cometido durante torturas cometidas en centros de detención del UCK y cuando la guerrilla se retiró de lugares que tenía controlados debido al avance de las tropas serbias.