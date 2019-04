Un fallo en el sistema de control causó el accidente en Etiopía

Un fallo en el software del sistema de control de vuelo del Boeing 737 MAX 8 fue el origen de la caída en picado del avión de Ethiopian Airlines que se estrelló el pasado marzo en Etiopía, con un total de 157 muertos. La conclusión forma parte de las investigaciones preliminares del accidente divulgadas por el Gobierno etíope. Lo que supuestamente ocurrió fue un fallo «repetido» en el software de control automatizado del vuelo del avión, que hizo que se activase el procedimiento de parada de la aeronave, lo que provocó el descenso del aparato. información revelada en Adís Abeba por la ministra etíope de Transporte, Dagmawit Moges.

El piloto hizo varios intentos de recuperar el control de la aeronave, pero no logró su objetivo porque no paraba de activarse una función que ponía la trayectoria del avión «en picado». La ministra etíope detalló que, tanto el piloto como toda la tripulación, habían recibido el entrenamiento apropiado y siguieron todos los procedimientos que se detallaban en el manual de funcionamiento del Boeing, pero no pudieron hacer más para evitar el siniestro.