Fauci avisa de que la vacuna contra el covid-19 podría ser efectiva solo en parte

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas de EEUU, Anthony Fauci, ha advertido de que la vacuna contra el covid-19 podría ser solo efectiva en el 50-60% de los casos, por lo que, ha añadidos, las medidas de seguridad, como las mascarillas, la distancia social o la higiene de manos, seguirán siendo necesarias para mantener la pandemia bajo control

"No sabemos todavía cuál será la eficacia de la vacuna. No sabemos si será del 50% o del 60%. A mí me gustaría que fuera del 75% o más", señaló Fauci en una webinar organizada por la Univesidad de Brown. El epidemiólogo jefe de EEUU, siempre muy prudente en cuanto a las vacunas, añadió: "Las posibilidades de que la eficacia sea del 98% no son grandes, lo que significa que no deberemos abandonar las medidas de salud pública".

Fauci espera que los trabajos de la farmacéutica Moderna para desarrollar una vacuna puedan estar listos en noviembre o diciembre y tener disponibles millones de dosis a finales de año o principios del 2021. En EEUU hay casi cinco millones de contagios de coronavirus y más de 160.000 personas han muerto.

El 35% de estadounidenses, reticentes a la vacuna

Según una encuesta de la firma Gallup, el 35% de los estadounidenses no se vacunaría contra el coronavirus si la vacuna estuviese disponible ahora. Entre la población blanca, el porcentaje sube al 67 % entre los blancos y baja al 59% entre los de otras razas. Por ideología, solo el 19% de los demócratas sería renuente a vacunarse, comparado con el 53% de los republicanos y el 41% de los votantes que se definen como independientes.

En los barrios residenciales a las afueras de las ciudades grandes, el 69% de los habitantes aceptaría la inmunización, comparado con solo el 56% de quienes viven en áreas rurales.

La disposición a recibir la vacuna es menor entre los grupos de mediana edad, con el 64 % entre quienes tienen de 30 a 49 años, y el 59 % entre los que tienen edades entre 50 y 64 años.

La resistencia entre la población a una vacuna nueva no carece de precedentes, ha subrayado Gallup.