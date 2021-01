Fauci considera "liberador" poder volver a hablar sobre el covid-19 basándose en la ciencia

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha manifestado este jueves en rueda de prensa sentirse "liberado" después de poder volver a hablar sobre la situación del coronavirus basándose en las "evidencias, los datos y la ciencia", informa Europa Press.

"La idea de que uno puede venir aquí y hablar sobre lo que sabe, sobre cuáles son las evidencias, qué es la ciencia y saber que todo se basa en eso, dejar que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador", ha dicho Fauci durante su primera comparecencia ante los medios como principal responsable del coronavirus en el nuevo Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Saben, una de las cosas nuevas de esta Administración, es que si no sabes la respuesta, no tienes que adivinarla. Simplemente se dice que no se sabe la respuesta", ha destacado Fauci.

En sus primeras horas al frente de la Casa Blanca, el presidente Biden firmó más de una quincena de órdenes ejecutivas, algunas de ellas centradas en la lucha contra la pandemia, que solo en Estados Unidos ha dejado unos 24,5 millones de contagios y más de 409.100 fallecidos.

Entre las nuevas medidas, Biden ha frenado la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) perpetrada por su antecesor, Donald Trump, y ha puesto al propio Fauci al frente de la delegación, quien ya horas antes anunció que el país "trabajará de forma constructiva para fortalecer y reformar la OMS", así como "para ayudar en los esfuerzos colectivos en la respuesta internacional contra el covid-19".

"No quiero volver atrás, pero está muy claro que se dijeron cosas, ya sea sobre asuntos como la hidroxicloroquina y otras cosas por el estilo, que realmente fueron incómodas, porque no se basaban en hechos científicos", ha revelado. "No me complace en absoluto estar en una situación contradictoria con el presidente. Por tanto, era algo que realmente no sentía que pudiera decir y que no hubiera repercusiones al respecto", ha lamentado.

No obstante, Fauci ha reconocido que sería injusto calificar de inútiles o de malas algunas de las medidas e ideas sobre la pandemia que se desarrollaron el anterior gobierno. "Hemos llegado con ideas frescas, pero también con algunas ideas de la administración anterior que no eran malas ideas. No se puede decir que no fueran útiles en absoluto", ha matizado.

Fauci ha vuelto a una rueda de prensa en la Casa Blanca casi un año después de que por primera vez fuera nombrado como líder de la respuesta contra el coronavirus en Estados Unidos. Sin embargo, las disputas entre ambos se convirtieron en una suerte de espectáculo secundario durante la crisis sanitaria.

Los mensajes contradictorios que iban surgiendo de la Casa Blanca supusieron un importante e insalvable punto de fricción con Donald Trump, que llegó incluso a desautorizar algunas de las afirmaciones y recomendaciones del doctor Fauci a través de las redes sociales.