El fin del veto permite a Tusk convocar la cumbre del 'brexit'

La amenaza de veto del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había puesto en duda su celebración pero finalmente la cumbre del ‘'brexit’ tendrá lugar este domingo en Bruselas. Tras una conversación telefónica con Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha enviado este sábado su habitual carta de invitación en la que recomienda avalar el resultado de las negociaciones del ‘brexit’. “Al menos en este momento crítico, los 27 han superado el test de la unidad y la solidaridad”, ha celebrado tras la incertidumbre de los últimos días.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n