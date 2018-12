Francia pide a Trump que no se meta en el debate sobre los 'chalecos amarillos'

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que no se inmiscuya en la crisis de los "chalecos amarillos", de la misma forma que las autoridades francesas no entran en debates de política interior de Estados Unidos.

"No hacemos consideraciones de la política interior estadounidense, y queremos que sea recíproco", señaló Le Drian en una entrevista radio-televisada por "RTL" y "LCI", al ser preguntado por los mensajes de Trump en su cuenta de Twitter sobre ese movimiento que ha puesto en serias dificultades el mandato del presidente francés, Emmanuel Macron.

El jefe de la diplomacia francesa ha ironizado señalando que no creía que cuando Trump decía que los manifestantes en Francia lo coreaban a él se refiriera a las marchas organizadas este fin de semana para reclamar acción frente al cambio climático. A la puntualización de un periodista de que el presidente estadounidense aludía a las concentraciones de "chalecos amarillos", replicó con el mismo tono jocoso que "los 'chalecos amarillos' no se han manifestado en inglés, que yo sepa".

Ha añadido que "hay que tener cuidado con las declaraciones" porque las imágenes que se han visto en EEUU en las que se jaleaba a Trump son de hace unos meses y habían sido grabadas en Londres. "No tomamos partido en los debates estadounidenses. Déjenos vivir nuestra vida de nación", ha repetido el ministro francés.

IMPOPULARIDAD



Trump insistió el sábado en atribuir las protestas de los "chalecos amarillos" a la supuesta impopularidad en Francia del Acuerdo de París, del que decidió retirar a EEUU. "Un día y una noche muy tristes en París. ¿Quizá es hora de acabar con el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?", indicó Trump.

"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió en Twitter. "(Los manifestantes) Corean '¡Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añadió el mandatario d ela primera potencia mundial.