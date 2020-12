Francia ve "totalmente posible" que la cepa británica circule ya por su territorio

A pesar del bloqueo ferroviario, aéreo y marítimo impuesto a Reino Unido para frenar la propagación de la nueva cepa de coronavirus, "es totalmente posible que el virus esté circulando en Francia", ha afirmado el ministro de Sanidad, Oliver Verán, este lunes. Si bien, por ahora, ningún test ha detectado la variante británica.

Frente al riesgo sanitario ligado a la cepa, el Hexágono suspendió este domingo los flujos de personas provenientes del otro lado del Canal de la Mancha por un plazo de 48 horas. "Un período de coordinación entre los estados miembros de la Unión Europea a fin de definir una doctrina común sobre la regulación y el control de los flujos procedentes de Reino Unido", explicó el gabinete del primer ministro, Jean Castex.

La rápida respuesta de Francia, a la estela de Alemania, Italia o Bélgica, no es sinónimo de una protección total ante la propagación del virus. "Debemos estar muy atentos" ante "una mutación problemática", ha insistido el presidente, Emmanuel Macron, a través de una videoconferencia desde la residencia de La Laterne, en Versalles, donde el mandatario decidió confinarse tras dar positivo por coronavirus. "La mutación demuestra la complejidad del virus, su agresividad, me atrevo a decir su inventiva", continúo Macron durante el preámbulo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana.

500 cepas en los últimos días

En los últimos días, Francia habría identificado 500 cepas virales sin encontrar entre ellas la variante británica. "Esto no significa que no esté circulando", ha alertado el ministro de Sanidad. A la amenaza de la nueva variante del virus SARS-CoV-2, se suma una situación sanitaria "frágil y precaria": "Estamos en una línea recta desde hace unos 15 días, es decir, el virus ya no disminuye, pero tampoco estamos en un aumento masivo", ha indicado Verán.

La expectativa de una mejora en la curva de contagios se concentra en la campaña de vacunación que, según el responsable de Sanidad, comenzará el próximo 28 de diciembre y afectará a 1 millón de personas, una primera fase que se prolongará hasta el próximo mes de febrero. La mutación británica, más contagiosa, aunque no más letal, no debería restar eficacia a la vacuna. "A priori, no hay razón para creer que la vacuna sea menos efectiva", ha reiterado el ministro.