Furia en Westminster

El aplazamiento de la votación del acuerdo de salida del Reino que estaba prevista ayer puede ser el acto final para Theresa May, antes de salir de escena. Mientras la primera ministra pedía ayuda por las capitales europeas para solventar los problemas con sus propios diputados, en el Parlamento británico se desató la furia por la forma en que desconvocó el que debía ser uno de los decisivos momentos en la historia reciente del Reino Unido.

May habría informado de la cancelación a varios líderes europeos con los que contactó durante el fin de semana, antes que a los miembros de su propio Gabinete. La impresión generalizada es con el retraso solo trata de salvar su propia posición. El nuevo voto del acuerdo, según confirmaron sus portavoces, tendrá lugar antes del 21 de enero.

En otra jornada turbulenta en Westminster, retornaron de golpe y con nueva intensidad los rumores de una posible moción contra May por parte de los conservadores euroescépticos, que estarían cerca de poder alcanzar las 48 cartas necesarias para abrir el proceso de desbancarla y nombrar un nuevo líder. Si esto ocurriera. May también debería renunciar al cargo de primera ministra. Un prominente euroescépticos y el exlíder del partido Ian Duncan Smith cree que «el ambiente ha cambiado» con respecto a May. «He detectado en las últimas 24 horas que la gente ha llegado a la conclusión de que no va a funcionar… y gente que no había presentado la carta, ahora está diciendo abiertamente que lo ha hecho», declaró a la cadena de televisión ITV.

No es la única amenaza. El líder laborista, Jeremy Corbyn, recibió presiones de todo el resto de los partidos de la oposición y de números diputados de su propia formación para que presente una moción contra el Gobierno.