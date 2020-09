Gran incendio entre las ruinas del puerto de Beirut

Un incendio en el puerto de Beirut alarma a los libaneses un mes después de la explosión que acabó con casi 200 vidas, dejó más de 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. Llamas de elevada altura y una gran humareda negra han reavivado el trauma vivido el pasado 4 de agosto. Fuentes del Ejército y de defensa civil han declarado que el incendio está bajo control, y que se trataría de un almacén que contiene aceite y neumáticos.

"¡Abrid las ventanas!", han recomendado en redes sociales los ciudadanos libaneses como recuerdo del trauma vivido por la reciente explosión. Mientras las tareas de reconstrucción siguen en las calles contiguas al puerto, Beirut se enfrenta al segundo incendio de la semana en el lugar de la explosión.

The sheer incompetence of the #Lebanon state is staggering. Second fire in the port since the #BeirutBlast. Once again, firefighters sent in without knowing cause of fire. Official statements late and don’t inspire confidence. pic.twitter.com/GQwHcUep43