Grave descarrilamiento de un tren de pasajeros en Escocia

Un tren ha sufrido un descarrilamiento en Escocia, un "incidente extremadamente grave", según ha definido la primera ministra, Nicola Sturgeon, en un mensaje en Twitter. Sturgeon no ha ofrecido datos sobre posibles víctimas.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36