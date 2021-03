El grupo del PPE en la Eurocámara revisa sus normas para suspender al Fidesz

El Partido Popular Europeo suspendió al Fidesz de Viktor Orbán en 2019. Desde entonces el primer ministro húngaro no ha podido participar en las reuniones del PPE. La decisión no tuvo ningún impacto en el grupo parlamentario en la Eurocámara dónde han seguido copando cargos en las comisiones y hablando en nombre del grupo. Este miércoles y pese a la amenaza de Orbán de abandonar el grupo del PPE, el más nutrido del hemiciclo con 187 representantes, el grupo revisará sus normas internas. Estas reformas facilitarán la suspensión de delegaciones nacionales en bloque como la húngara, que podría producirse en cuestión de semanas.

“El mensaje está claro y debidamente anotado. Si el Fidesz no es bienvenido, no nos sentimos obligados a permanecer en el grupo”, escribió el húngaro en una misiva al líder del PPE, Manfred Weber. En ella recuerda que son la delegación más fuerte y que limitar los derechos de los eurodiputados es “profundamente antidemocrático”. Así que, “si las disposiciones aceptadas se votan y son adoptadas, el Fidesz abandonará el grupo”, anunció.

Its unacceptable that while Europe is fighting to save lives & our main prior is to protect our citizens, some in the @EPP are busy trying to exclude Fidesz from @EPPGroup. They have no majority under current rules so they tailor made retroactive rules to expel us. Good-bye, RoL? pic.twitter.com/frsv1j0YSs