Guaidó insiste en pedir una intervención militar foránea

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, dijo ayer que una «cooperación militar extranjera no sería intervención» porque la Asamblea Nacional puede autorizarla. «Responsablemente, debemos evaluar todas las opciones. En el caso de cooperación militar extranjera, no sería intervención, porque el Parlamento Nacional es el único que podría autorizar misiones militares extranjeras». Guaidó dijo que ha tratado este tema con EEUU. «Hemos hablado de todas las posibilidades. De nuevo, cuál es la mejor opción, la que en menor tiempo posible nos ayude a atender la emergencia, produzca estabilidad, gobernabilidad y nos enrumbe a unas elecciones». En su opinión, hace mucho tiempo que se cruzó ya la «línea roja» que justificaría esa presencia militar extranjera. Indicó que la única intervención extranjera actualmente en el país es de Cuba, con agentes de inteligencia y contrainteligencia, y la presencia de aviones militares rusos, lo que calificó de «escándalo». Reconoció que necesitan mayores apoyos de militares y que lo que no quieren es un «enfrentamiento entre hermanos». «No queremos un enfrentamiento entre las fuerzas armadas. Esperemos que se pronuncien en bloque», instó. Guaidó ha convocado nuevas protestas para hoy en todo el país.