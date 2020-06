El héroe antirracista de Londres: "Impedimos que lo mataran. Hicimos lo correcto"

Se ha hecho viral en los medios británicos y las redes sociales una fotografía llena de humanidad y solidaridad surgida en medio de los choques entre manifestantes que hubo el pasado sábado en Londres entre antirracistas y manifestantes de extrema derecha, en la marcha convocada por la muerte de George Floyd en Mineápolis (EEUU).

El protagonista es Patrick Hutchinson, un negro que llevó a un ultra blanco a un lugar seguro tras una pelea cerca de la estación londinense de Waterloo, entre manifestantes antirracistas y opositores de extrema derecha. Hutchinson ha asegurado este lunes en televisión: "Simplemente hice lo correcto; impedimos que lo mataran".

Patrick Hutchinson, el activista de #BlackLivesMatter que salvó a un ultraderechista que quedó inconsciente en los enfrentamientos de ayer en Londres: "No quería verlo morir." pic.twitter.com/s9V8u4N87L — Miquel Ramos (@Miquel_R) June 14, 2020

"No queríamos que se cambiara la narrativa y se quitara el enfoque de aquello por lo que todos luchamos, y esa es la verdadera igualdad", ha asegurado el héroe de la manifestación antirracista.

Gran Bretaña, como muchos países de todo el mundo, ha sido el escenario estos últimos días de muchas manifestaciones antirracistas a raíz de la muerte de George Floyd. En su mayoría han sido actos pacíficos, pero el sábado los contramanifestantes de extrema derecha convergieron en el centro de Londres y tuvieron lugar escaramuzas.

Hutchinson ha expresado ante los medios su deseo de que las manifestaciones pacíficas contra el racismo deben continuar en Gran Bretaña. "Tenemos que continuar protestando. Tenemos que seguir marchando. Nuestras voces necesitan ser escuchadas. Debemos lograr una verdadera igualdad, pero la violencia es innecesaria", ha dicho.

El hombre blanco con el que cargó Hutchinson tenía heridas en la cara, y según los periodistas de Reuters que cubrieron la protesta, este fue golpeado durante un choque con manifestantes contra el racismo.

Algunas personas en la multitud gritaron que el hombre herido era miembro de la extrema derecha, pero no ha habido confirmación oficial de su identidad o afiliación política.

"¡Eso no es lo que hacemos!"

El fotógrafo de Reuters, Dylan Martínez, escuchó las palabras resonar durante las escenas caóticas en Londres el sábado, cuando las manifestaciones antirracistas en su mayoría pacíficas se convirtieron en peleas violentas con contramanifestantes en el área.

Luego vio al hombre que los había pronunciado, un manifestante negro que salía del tumulto con un hombre blanco herido cargado sobre sus hombros.

La imagen que tomó se ha vuelto viral: "Vi una escaramuza y alguien cayendo al suelo", ha recordado Martínez sobre el momento cerca del puente de Waterloo, en el centro de Londres, mientras cubría las protestas contra el racismo que estallaron en la ciudad.

"La multitud se separó justo en frente de mí. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Fui increíblemente afortunado desde ese punto de vista. Vino hacia mí caminando enérgicamente", ha explicado Martínez.

Entrenador personal

Los medios británicos ha identificado al hombre negro como Patrick Hutchinson, un entrenador personal. En su cuenta de redes sociales, escribió: "Hoy salvamos una vida".

Reuters ha contactado con su mejor amigo, que ha confirmado que él es el de la foto, si bien Hutchinson no ha respondido a las llamadas. Eso sí, en British Channel 4 News el doningo explicó así el episodio: "Los muchachos entraron allí, lo rodearon un poco para evitar que sufriera más daños físicos. Su vida estaba amenazada. Así que simplemente me metí, lo recogí y lo puse sobre mis hombros y comencé a marchar hacia la policía con él mientras todos los muchachos me rodeaban y me protegían a mí y al tipo que tenía sobre mi hombro".

En un comunicado el domingo, la policía dijo que 113 personas habían sido arrestadas durante el fin de semana y 23 agentes resultaron heridos en la violencia, ninguno de ellos de gravedad.

La reacción en las redes sociales ha sido enorme. Por ejemplo, esto es lo que escribió el periodista Piers Morgan junto a la imagen en un tuit: "En medio de toda la fealdad, un hermoso momento de la humanidad".