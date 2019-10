Hillary Clinton sale en defensa de Meghan Markle

Tras la decisión de Meghan Markle y el príncipe Enrique de demandar a los periódicos 'The Sun' y 'The Daily Mirror' por lo que el hijo de Diana de Gales considera una "campaña despiadada" contra su esposa ha llegado el apoyo de Hillary Clinton. En una entrevista publicada en 'The Sunday Times', la esposa de Bill Clinton y exsecretaria de Estado se ha posicionado en favor de Meghan a pesar, asegura, de no concoerla en persona. "La forma en que ha sido tratada es inexplicable. Si se debe a su raza, debería avergonzar a todos. Y creo que en parte ha sido por eso", ha señalado Hillary.

Una opinión que matiza su hija Chelsea Clinton, inmersa en la promoción del libro que ha escrito junto a su madre 'The Book of Gutsy Women: Favorite Stories for Courage and Resilience' ('El libro de las mujeres valientes: historias favoritas para el coraje y la resiliencia'). "Antes de casarse con el príncipe Enrique ella tuvo una carrera y tiene una voz que afortunadamente sigue usando. Cualquiera que tenga la temeridad de romper el molde establecido recibe críticas y una bilis que no entiendo. Hemos visto este patrón repetidamente. No la conozco, pero la respeto y agradezco que no se doblegue y no esté dispuesta a dejarse intimidar".