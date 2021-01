Holanda confisca bocadillos de jamón y queso a camioneros británicos tras el Brexit

Holanda ha empezado a aplicar de manera rigurosa el Brexit. Y los primeros en notarlo han sido los camioneros británicos que llegan vía ferry a la terminal de Hook. Ahí, funcionarios de aduanas les confiscan los bocadillos de jamón y queso que llevan para su consumo personal, según publica 'The Guardian', que recoge unas imágenes de la televisión holandesa en las que se ve a los funcionarios inspeccionando los camiones británicos y confiscando, entre disculpas, los bocadillos que los camioneros llevan para comer. El acuerdo del Brexit firmado entre la UE y el Reino Unido prohíbe la entrada en cualquier país de la UE de importaciones personales de productos cárnicos o lácteos.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB